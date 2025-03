Doppio recupero per Inzaghi: “Titolari per Inter-Udinese”

Buone notizie in arrivo per Simone Inzaghi in vista del ritorno in campionato di domenica. L’Inter, infatti, a San Siro ospiterà l’Udinese nel match in programma alle 18.00 per il 30esimo turno di Serie A. Dopo la vittoria di Bergamo prima della sosta sull’Atalanta, la formazione nerazzurra dovrà cercare di riconfermarsi per blindare la vetta della classifica a discapito del Napoli.

Per farlo, Inzaghi avrà nuovamente a disposizione delle pedine importanti che potrà utilizzare anche dal primo minuto. Come riferito da Andrea Paventi di Sky Sport, sia Dimarco che Darmian sono tornati in gruppo da ormai diversi giorni e potrebbero partire da titolari contro l‘Udinese. Buone sensazioni anche su de Vrij e Zalewski che sperano di rientrare tra i convocati.

Queste le ultime verso Inter-Udinese: “Dimarco e Darmian in gruppo con buone possibilità di partire titolari con l’Udinese. De Vrij e Zalewski hanno fatto lavoro personalizzato, ma domani dovrebbero fare una parte di attività in gruppo. Sono rientrati anche i nazionali”.