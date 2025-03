Addio al Mondiale per Club con l’Inter: Inzaghi si arrende

Niente da fare per l’Inter in vista del prossimo Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti. Il club nerazzurro, che avrà a disposizione così come le altre società partecipanti una finestra di mercato extra nella prima decade di giugno, sperava di potersi ritrovare un attaccante ‘a costo zero’ in più nell’organico di Simone Inzaghi.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, invece, questa speranza è destinata ad infrangersi. L’Inter, infatti, puntava sul rientro di Francesco Pio Esposito dal prestito allo Spezia per completare un reparto d’attacco che proprio nel bel mezzo del Mondiale perderà Correa e Arnautovic per via dei due contratti in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il giovane centravanti classe 2005, che ieri ha siglato il rinnovo con l‘Inter fino al 2030, non sarà invece a disposizione del club nerazzurro in estate. Questo perché dall’11 al 28 giugno si terrà in Slovenia l’Europeo U21, nel quale Pio Esposito sarà protagonista con la Nazionale Italiana. Il presidente Beppe Marotta a tal proposito non sembra intenzionato ad ostacolare la FIGC e non farà problemi a concedere il nulla osta per la partecipazione dell’attaccante.

Non è escluso che, al ritorno dall’Europeo, Pio Esposito possa comunque essere aggregato all’Inter in caso di accesso alle fasi finali del Mondiale. In ogni caso, l’attaccante verrà testato da Simone Inzaghi nel prossimo ritiro estivo prima di decidere se tenerlo o se mandarlo davvero in prestito in Serie A.