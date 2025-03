Scambio Frattesi-Raspadori: “Operazione intelligente”

Negli ultimi giorni si sono accesi nuovamente i riflettori sul possibile affare di mercato per la prossima estate tra Inter e Napoli. I due club, attualmente in lotta per il vertice della classifica, potrebbero rendersi protagonisti di uno scambio all’italiana tra due talenti ormai da anni stabilmente nel giro della Nazionale Azzurra: Davide Frattesi e Giacomo Raspadori.

A parlarne questa mattina sulle pagine di Tuttosport è stato l’attuale ct della Lettonia Paolo Nicolato. L’ex commissario tecnico della Nazionale Under 21 li ha visti crescere in maglia azzurra ed ha avuto modo di seguirne da vicino lo sviluppo. Da qui, il suo parere tecnico sulla possibile operazione di mercato tra Inter e Napoli.

Queste le sue parole su Raspadori: “È sempre stato quel calciatore capace di portare in campo la sua intelligenza. D’altronde quello che sei fuori lo porti anche in campo. Lui è un giocatore che sa riconoscere gli spazi, muoversi tra le linee, dialogare sul breve, è rapido nelle decisioni. È utilizzabile in tantissimi ruoli proprio per quell’intelligenza di cui parlavo prima. Lo puoi mettere un po’ dappertutto e farà bene”.

Quindi è perfetto in un sistema a due punte.

“Con me giocava così. Si muoveva con libertà dietro alla prima punta. A me ricorda i giocatori spagnoli per la sua tecnica, per questo pure come falso nueve va benissimo. In un calcio manovrato, di possesso, di combinazioni lui è fortissimo. Ha tecnica, capisce il gioco e le giocate”.



Come lo vedrebbe nel 3-5-2 di Inzaghi?

“Bene. Andrebbe a completare il parco attaccanti dell’Inter. Davanti i nerazzurri sono fortissimi, ma forse Raspadori andrebbe a completare la squadra: la rosa attuale un giocatore come lui oggi non ce l’ha”.



Lei ha allenato anche Frattesi.

“Lui è stato uno dei giocatori più importanti per la mia carriera, in particolare in nazionale. L’ho avuto tanti anni, dall’Under 18, all’Under 21. Mi ha sempre regalato grandi soddisfazioni. Parliamo di una mezzala di grande inserimento e gamba, uno che segna con continuità grazie alle sue caratteristiche. È un ragazzo splendido su cui puoi appoggiarti. Stai sicuro che ti dà sempre il 100%. Il suo entusiasmo, la sua voglia di dare sempre tutto, quella di esprimersi, Frattesi è uno dei giocatori a cui mi sono legato di più nei miei anni in nazionale ed è stata una cosa reciproca. Abbiamo centrato traguardi importanti”.

Anche a Napoli lo apprezzano.

“Senza entrare nel merito delle ipotetiche operazioni, parliamo di un ragazzo che tecnicamente e tatticamente si presta al gioco dei partenopei. È una mezzala che arriva nell’area avversaria senza problemi, la sua gamba è di livello internazionale”.



Un eventuale scambio Raspadori-Frattesi a chi converrebbe di più?

“Io credo che potrebbe essere uno scambio intelligente”.