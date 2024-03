Piovono offerte per Cuadrado: con l’Inter è già ai titoli di coda

Non andrà oltre questa prima stagione l’esperienza di Juan Cuadrado con la maglia dell’Inter. L’esterno colombiano, arrivato a Milano la scorsa estate firmando un solo anno di contratto, non verrà rinnovato dal club nerazzurro.

Dopo gli anni trascorsi alla Juventus, il suo passaggio all’Inter non è stato per niente semplice. Non solo per la comprensibile diffidenza da parte dei suoi nuovi tifosi all’arrivo a Milano, ma anche per una serie di infortuni che lo hanno tenuto spesso fuori dal campo.

Da quando è sbarcato all’Inter, Cuadrado ha difatti collezionato 261 minuti tra tutte le competizioni. Finito sotto i ferri lo scorso dicembre per un intervento al tendine d’Achille, inoltre, il colombiano si è perso gli ultimi mesi e solamente ad inizio aprile dovrebbe rientrare ad allenarsi in gruppo.

Come riportato da Calciomercato.com, l’annata travagliata per via degli infortuni non ha comunque allontanato alcune pretendenti che già la scorsa estate lo avevano avvicinato. Diversi club dell’Arabia Saudita hanno di recente riallacciato i contatti con il calciatore e potrebbero intavolare presto una trattativa per averlo a costo zero tra pochi mesi, una volta scaduto l’accordo con l’Inter.