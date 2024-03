Inter, il Real Madrid fa sul serio: offerta da 60 milioni

Nuovo ostacolo sul mercato dell’Inter direttamente dalla Spagna. A mettere il bastone fra le ruote dei nerazzurri potrebbe infatti essere il solito Real Madrid. Il club blanco è piombato da qualche tempo sul forte difensore nel mirino dei nerazzurri che nelle ultime settimane ha fatto parecchio parlare di sé.

Un accostamento, quello tra l’Inter e Leny Yoro, venuto fuori da diversi giorni. Il centrale francese, di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento, non è comunque l’unico giovane talento seguito dai nerazzurri per la difesa. Anche Jorrel Hato dell’Ajax, ad esempio, è un altro prospetto interessante che l’Inter ha già visionato.

Come riportato da AS, il Real Madrid si trova in questo momento in leggero vantaggio su altre concorrenti come Psg, Chelsea e Bayer Monaco per averlo la prossima estate. Il club di Florentino Perez ha lasciato alle proprie spalle anche la società parigina, visto che il Lille preferirebbe non cedere un calciatore di così grande talento ad una diretta rivale in Francia.

L’opinione di Passione Inter

Per quanto riguarda Yoro, definito in Francia come il nuovo Varane, si tratta di un’operazione complicata per diverse ragioni. Non solo per i numerosi top club che – oltre l’Inter – vorrebbero aggiudicarsi le straordinarie qualità difensive del centrale francese, ma anche per la valutazione che il Lille fa del classe 2005, vale a dire 60 milioni di euro.