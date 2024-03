Inter, l’erede di Bastoni dalla ‘cantera’ del Barcellona: cifra monstre

L’Inter non smette di guardare al futuro ed è pronta a muoversi per non farsi sfuggire alcuni tra i migliori talenti in circolazione. Sebbene la giovane età di Alessandro Bastoni, che nelle ultime stagioni si è stabilmente piazzato tra i più forti centrali in Europa, il club nerazzurro ha già messo nel proprio mirino un possibile erede dell’ex Atalanta.

Stiamo parlando di Mikayil Faye, talento scovato dalla cantera del Barcellona che non ha ancora esordito con la prima squadra. Classe 2004, il centrale ha fatto parlare di sé negli ultimi giorni per aver debuttato con gol in Nazionale con la maglia Senegal contro il Gabon.

Il ragazzo, cresciuto calcisticamente nel proprio paese, è stato portato in Europa nel gennaio 2023 dal Kustosija. Dotato di grande forza fisica, Faye è stato soprannominato ‘il mostro’ dopo i primi i mesi prima in Croazia e poi al Barcellona con il passaggio alla squadra B la scorsa estate. I blaugrana hanno creduto sin dal primo istante nelle qualità del difensore di piede mancino, tanto da investire ben 5 milioni di euro per averlo.

Tralasciando la clausola folle da 400 milioni di euro fissata dal Barcellona, a testimoniare quanto la dirigenza blaugrana creda nelle sue qualità, il valore attuale del calciatore secondo il club si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Cifra che, stando alle indiscrezioni riportate dal Daily Mail, il Manchester United vorrebbe offrire per anticipare la concorrenza di Inter e Bayer Leverkusen.

Faye in questa stagione ha giocato prevalentemente da difensore centrale, anche se per caratteristiche può essere utilizzato anche come terzino sinistro. Insomma, sarebbe il profilo perfetto per la retroguardia dell’Inter alla ricerca di un’alternativa a Bastoni.

L’opinione di Passione Inter

Come spesso accade, l’Inter è sempre molto attiva sul mercato e in particolare attenta sui giovani talenti. Anche in questo caso l’accostamento dei nerazzurri a Faye dimostra la continua ricerca dei dirigenti di calciatori emergenti da scovare in tutto il mondo. Da qui a poter replicare un’operazione alla Bastoni, sia per cifre che per caratteristiche tecniche, però ce ne passa. Anche perché la concorrenza del Manchester United sembra essere in questo momento la più quotata.