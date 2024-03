San Siro, novità da Inter e Milan: l’annuncio del sindaco Sala

Si è riaperto ormai da diverse settimane il fascicolo San Siro in casa di Inter e Milan. Dietro la nuova apertura dei club, la possibilità di poter ristrutturare l’attuale Meazza a cifre contenute, così da non costringere le due società a lasciare l’attuale stadio per cercare altrove nuove soluzioni.

In prima fila nel nuovo progetto di riammodernamento rimane WeBuild, colosso delle costruzioni che – insieme ai due club e al Comune di Milano – ha già avviato uno studio di fattibilità sulla ristrutturazione dell’impianto. A tal proposito, il sindaco Beppe Sala ha rilasciato quest’oggi – a margine della presentazione del festival internazionale di teatro a Milano – un nuovo aggiornamento.

Queste le parole del primo cittadino: “In questo momento WeBuild sta acquisendo elementi per poi poter istruire la sua analisi. Noi abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare, Inter e Milan stanno fornendo tutti i dati e le richieste necessarie a Webuild in questi giorni”.