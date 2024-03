Inter in emergenza: subito i sostituti di Acerbi e de Vrij in difesa

Nonostante l’ottimismo delle scorse ore ad Appiano Gentile al rientro di Stefan de Vrij per il problema muscolare avvertito in Nazionale, gli esami strumentali di questa mattina non hanno offerto un quadro così positivo.

Il centrale olandese, infatti, ha riportato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra, un infortunio che lo terrà fuori per circa 10/15 giorni. Il difensore salterà sicuramente il match di lunedì prossimo contro l’Empoli e potrebbe solamente sperare di recuperare in extremis per la trasferta di Udine una settimana più tardi.

Qualora nelle prossime ore dal Giudice Sportivo arrivasse una squalifica nei confronti di Acerbi, l’Inter rimarrebbe senza centrale di ruolo per una o due giornate di campionato. Per questa ragione Simone Inzaghi ha già iniziato ad un paio di possibili soluzioni.

La prima riguarda lo spostamento di Alessandro Bastoni al centro della difesa. Un ruolo che in passato il classe 1999 ha ricoperto, ma con risultati non troppo esaltanti rispetto alla posizione di braccetto di sinistra. In corsa c’è anche Bisseck, sempre utilizzato da terzo sino a questo momento, ma probabilmente pronto ad adattarsi al centro della difesa soprattutto per le possenti caratteristiche fisiche.

La terza e ultima possibilità fa riferimento invece a Benjamin Pavard. In carriera il francese ha sempre giocato sul centro destra o addirittura in fascia, per cui il suo sarebbe un esperimento tutto da provare. Tuttavia, rispetto ai due compagni, ha sicuramente più esperienza e dunque una lettura più matura di certe situazioni di pericolo durante la partita.