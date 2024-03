Chi è Leny Yoro, il ‘nuovo Varane’ che ha stregato l’Europa e l’Inter

Sono giorni di grande attesa per l‘Inter e soprattutto di incognite legate al futuro della propria retroguardia. Da una parte a preoccupare il club nerazzurro sono gli sviluppi sul caso Acerbi, dall’altra – invece – il calo fisico evidenziato da Stefan de Vrij nelle ultime uscite, culminato poi nell’infortunio rimediato dal centrale olandese in Nazionale.

Anche per queste ragioni, dunque, l’Inter da qualche tempo ha iniziato a guardarsi intorno. Sul taccuino nerazzurro non ci sono solamente profili già esperti e pronti all’uso come Kim e Smalling, ma anche alcuni tra i migliori prospetti in Europa in questo momento come Leny Yoro del Lille e Jorrel Hato dell’Ajax. In questo speciale, andiamo a conoscere meglio il centrale francese che fa impazzire mezza Europa.

Yoro Inter

Partiamo dalle ultime voci di mercato che vedono l‘Inter tra i numerosi club sulle tracce di Leny Yoro. A prescindere da altri sviluppi, la società nerazzurra sa bene che prima o poi dovrà intraprendere un percorso di ringiovanimento della propria retroguardia. Un percorso già avviato con l’approdo di Bisseck la scorsa estate, ma che dovrà essere completato con nuovi elementi al centro della difesa.

Acerbi e de Vrij andranno in scadenza di contratto nel giugno 2025 e ad oggi sono gli unici due elementi di ruolo che Inzaghi può permettersi di schierare al centro della difesa, al netto di possibili esperimenti con Bastoni o lo stesso Bisseck. In quest’ottica, considerate le caratteristiche che andremo ad approfondire, Yoro rappresenta uno dei migliori talenti sfornati dalla nuova generazione.

Yoro Transfermarkt

Leny Yoro è un calciatore che, sebbene la giovanissima età, ha già fatto discutere parecchio di sé non solo in Francia ma anche a livello europeo. Come ben sappiamo, il Lille è famoso per essere una bottega cara che raramente lascia partire i numerosi talenti formati a prezzo di saldo. Stando all’ultimo aggiornamento Transfermarkt, inoltre, il valore del cartellino di Yoro ha raggiunto i 40 milioni di euro.

Risulta così facile pensare che i francesi possano non accontentarsi in vista della prossima estate di offerte inferiori ai 50 milioni, anche se la scadenza del contratto nel giugno 2025 potrebbe agevolare un’eventuale trattativa. Tra le concorrenti, va tenuto d’occhio soprattutto il Real Madrid. Il club di Florentino Perez è sempre attento al mercato francese e vorrebbe replicare l’incredibile operazione che portò un giovanissimo Varane nel 2011 a lasciare la Francia per vestire la gloriosa maglia dei blancos. Anche la cifra potrebbe non essere un problema per le ricchissime casse degli spagnoli.

Carriera Yoro

Nato a Saint-Maurice il 13 novembre 2005, come già scritto, Leny Yoro ad oggi viene considerato come una delle principali promesse del calcio mondiale. Il centrale francese ha avuto una carriera costantemente in crescendo, dai primi anni nelle giovanili del Lille fino ad arrivare all’esordio assoluto in prima squadra nella stagione 2021/22, alla penultima giornata di campionato nel successo per 3-1 sul Nizza.

Se nella scorsa stagione Yoro ha cominciato pian piano a ritagliarsi sempre più spazio nelle rotazioni del Lille, è quest’anno che si è preso definitivamente la scena. Su un totale di 26 giornate di campionato, il centrale nelle ultime 24 partite è sempre stato schierato dal primo minuto senza mai lasciare il terreno di gioco. Due reti messe a segno sin qui per lui e quattro cartellini gialli rimediati in tutta la Ligue 1.

Per quanto riguarda la carriera in Nazionale, Yoro non ha ancora avuto la fortuna di esordire con la maglia della selezione maggiore. Il difensore del Lille, dopo aver vestito le maglie delle nazionali giovanili, è in questo momento un elemento centrale della Francia U21 e con ogni probabilità verrà convocato per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024 dal commissario tecnico Thierry Henry.

Yoro skills e caratteristiche

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di Leny Yoro, il paragone con Varane non è per niente casuale. Ci troviamo di fronte ad un difensore pulito ed elegante negli interventi, favorito dalle lunghe leve che gli consentono di strappare il pallone ai suoi avversari come una piovra. Alto 190 centimetri, il centrale del Lille è un forte colpitore di testa, pericoloso dunque anche su ogni palla in attiva per i suoi.

Di Leny Yoro colpisce in particolare il tempismo negli interventi, sempre puntuale negli anticipi a ‘scippare’ il suo avversario. In un calcio che vede sempre più i centrali di difesa protagonisti della prima uscita, può vantare una buonissima confidenza palla al piede, sia sul corto che nei lanci lunghi.

Nella prima vera stagione da titolare con il Lille, il difensore seguito dall’Inter ha subito fatto registrare numeri incredibili: è il quarto difensore del campionato francese a recuperare più palloni ed ha una percentuale del 67% sui duelli aerei vinti.