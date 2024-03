Buchanan: “Inzaghi tra i migliori al mondo. All’Inter voglio fare la differenza”

Nonostante le tre sole apparizioni e sempre a gara in corso con la maglia dell’Inter, Tajon Buchanan ha già mostrato qualche lampo ai suoi nuovi tifosi. L’esterno canadese ha pure sfiorato l’esordio coi colori nerazzurri in Champions League, nei minuti finali contro l’Atletico Madrid. Un match del quale, tra le altre cose, il calciatore ha parlato nell’intervista concessa ai microfoni di One Soccer.

Queste le sue sensazioni provate a Madrid: “C’eravamo quasi, ma poi loro hanno segnato e dovevamo giocare i supplementari, altri 30 minuti. E’ dura guardare dalla panchina e non poter aiutare la squadra, ma trovarsi in quella situazione per la prima volta è stata un’esperienza formativa”.

Sull’approdo in Italia, invece, Buchanan si è detto molto soddisfatto: “L’Inter è un grande club e a volte non me ne rendo conto perché succede tutto così in fretta. Sto cercando di adattarmi in fretta e imparare il più possibile, ma ovviamente l’Inter è un club enorme. Posso allenarmi e giocare con alcuni dei migliori calciatori al mondo, uno dei migliori allenatori, sono super grato per questo”.

INZAGHI – “E’ molto competitivo come allenatore, vuole vincere ogni partita. E’ un allenatore molto tattico, sa quello che dice, è molto chiaro nelle richieste in campo. Negli ultimi mesi ho imparato tanto da lui e dai miei compagni, sto cercando di imparare cosa vogliono da me e quando avrò l’opportunità di scendere in campo lo dimostrerò”.

LIVELLO – “Gioco con i migliori, siamo nella posizione in cui siamo giocando un grande calcio. Questa è una delle migliori squadre al mondo in questo momento. Allenarsi ogni giorno a questo livello è sicuramente è un passo in avanti rispetto a quello cui ero abituato al Bruges. Niente di esagerato, ma sai che ogni giorno devi essere al massimo e questo è stato un cambiamento. Poi le partite, ho giocato due volte e il livello è davvero buono, sento che posso fare la differenza in questo campionato e in questa squadra, ma ci vorrà tempo”.

DUMFRIES – “E’ all’Inter da tanti anni, devo imparare da quello che sta facendo, per me è stato di grande aiuto ad adattarmi e avvicinarmi ogni giorno ad essere al meglio”.

LAUTARO – “E’ un top player, un bravissimo ragazzo, umile. Mi ha accolto subito bene in squadra, è il capitano, la sua leadership un esempio. Sta disputando un’ottima stagione e sono felice di essere tra i suoi compagni”.

SPOGLIATOIO – “Tutti sono stati super disponibili. Arrivando a stagione in corso, tutti mi hanno accolto a braccia aperte”.

SOGNO – “E’ quello che volevo fare da piccolo. Volevo giocare nei migliori campionati e ora mi trovo in uno dei più grandi club al mondo, è un onore e lo sognavo da bambino. E’ così speciale, non posso davvero lamentarmi”.