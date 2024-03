Retroscena Zielinski: un club in Serie A ha provato a beffare l’Inter

Come ripetiamo ormai da settimane, dal prossimo luglio Piotr Zielinski diventerà ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il centrocampista in scadenza con il Napoli ha già sostenuto le visite mediche a Milano in gran segreto e si trasferirà a costo zero in nerazzurro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, però, un tentativo nei confronti del polacco era stato fatto da un altro club di Serie A. Stiamo parlando della Lazio, formazione che già la scorsa estate aveva provato a convincere il Napoli a far partire Zielinski.

Pare infatti che alla base del divorzio tra Maurizio Sarri e il club biancoceleste, vi sia stato il malcontento da parte dell’allenatore sulle scelte di mercato operate dal presidente Lotito. Lo stesso Zielinski era stato espressamente richiesto dal tecnico che lo aveva già allenato ai tempi del Napoli, ma il guizzo dell’Inter ha rovinato definitivamente le speranze dell’allenatore.