Piove sul bagnato in casa Inter e in particolare nella zona centrale di difesa. Simone Inzaghi teme la maxi-squalifica a Francesco Acerbi dopo i fatti della gara contro il Napoli, ma nel frattempo deve fare i conti anche con l’infortunio del suo sostituto naturale.

Stefan De Vrij si è infatti fermato per un risentimento muscolare nel ritiro dell’Olanda e lo staff medico della Pinetina è stato subito messo al corrente del problema. Come riporta Calciomercato.com, dovrebbe trattarsi di un’elongazione all’adduttore che induce a stimare i possibili tempi di recupero in circa due settimane. Il difensore salterebbe quindi di sicuro la gara contro l’Empoli in programma lunedì 1° aprile.

Il numero 6 farà ritorno a Milano dove sosterrà gli esami strumentali per una diagnosi più chiara, saltando quindi le due amichevoli della Nazionale Oranje contro Scozia e Germania.