Quando tornano i quattro giocatori dell’Inter infortunati

L’Inter ha ripreso gli allenamenti dopo tre giorni pieni di riposo e, pur privo di tanti calciatori partiti con le nazionali, Simone Inzaghi ha avuto l’occasione di valutare i quattro calciatori attualmente fermi ai box per infortunio.

Carlos Augusto e Stefano Sensi dovrebbero rivedersi tra i convocati già per la sfida contro l’Empoli del 1° aprile, la prima dopo la pausa per le nazionali. Quello del brasiliano è un ritorno importante: la sua assenza si è sentita parecchio contro Atletico Madrid e Napoli. Il centrocampista andrà invece a rinfoltire il centrocampo come settima scelta e a vivere i suoi ultimi due mesi da calciatore dell’Inter. Oggi hanno svolto entrambi lavoro differenziato e dovrebbero tornare in gruppo fra sabato e lunedì.

Juan Cuadrado è alle battute finali del suo percorso di recupero dall’operazione al tendine d’Achille di tre mesi fa e anche lui – dopo settimane di terapia – ha svolto un programma personalizzato. L’obiettivo del colombiano è tornare in gruppo fra circa dieci giorni per puntare alla convocazione nella trasferta con l’Udinese del prossimo 8 aprile.

Marko Arnautovic è quello più indietro dei quattro e, dopo il nuovo problema muscolare accusato contro il Bologna il 9 marzo, sta svolgendo ancora fisioterapia. Anche l’austriaco proverà a recuperare per Udine, ma una stima più realistica porta a rivederlo fra i convocati per la sfida di San Siro contro il Cagliari del 14 aprile.