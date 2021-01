UFFICIALE – Mauricio Pochettino è l’allenatore del PSG: porterà Eriksen a Parigi?

L’annuncio era nell’aria ed è finalmente arrivato. Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del PSG. Dopo l’esonero di Tuchel, il club francese era alla ricerca di un sostituto che ha trovato proprio nell’ex tecnico del Tottenham, anche allenatore di Christian Eriksen. Il PSG lo ha accolto con un video di presentazione pubblicato sui canali ufficiali social.

Il danese è fuori dal progetto Inter, come più volte è trapelato dalle dichiarazioni della dirigenza, e si proverà a piazzarlo nella sessione di mercato di gennaio. Si stava pensando ad uno scambio con Paredes, pupillo di Antonio Conte, proprio con il PSG. A quanto pare, però, per Pochettino, come riferito da Gianluca Di Marzio, non sarebbe interessato a prendere Eriksen.

Il tecnico ex Tottenham non lo considera uno dalle grandi partite e non avrebbe nessuna intenzione di mettere in atto con l’Inter lo scambio Eriksen-Paredes, Pare che l’interessa di Pochettino per Eriksen sia più una cosa mediatica che un interesse vero e proprio. Non resta che provare a capire quali sono le intenzioni di Mauricio Pochettino e del PSG.

