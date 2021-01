Gasperini: “Gomez? I nostri obiettivi sono le prossime gare”. E il Papu si allena ancora a parte

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si prepara ad affrontare il Sassuolo di De Zerbi nella 15esima giornata di Serie A, sempre con gli strascichi del caso Gomez alle spalle. In conferenza stampa, il tecnico della Dea ha risposto a qualche domanda proprio sul futuro del calciatore argentino in rottura con il club.

Queste le sue parole: “Caso Gomez ingombrante? Su questo non ho risposte che possano aiutare, ingombrante di sicuro no. Stiamo preparando una partita domani, poi una tra tre giorni e tra una settimana. Questi sono i nostri obiettivi“. Un tecnico che non ha nessuna voglia di destabilizzare la squadra con il caso Gomez.

Gomez che, anche oggi, ha effettuato un allenamento differenziato e a parte, come riporta Sky Sport 24. In chiave mercato, l’Inter pare essere molto interessata all’attaccante, ma l’Atalanta non ha intenzione di svenderlo, anche perché non è in scadenza e, per questo motivo, vorrebbe almeno mettere un gruzzoletto in tasca.

L’intenzione è quella di attendere delle offerte dall’estero così da non andare a rinforzare le dirette concorrenti dell’Atalanta che potrebbero avere un Gomez in più e intaccare il percorso della squadra di Gasperini.

