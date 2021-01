Verso Inter-Crotone, Vidal torna dal 1′. Davanti la Lu-La: le probabili formazioni

Domani si torna in campo per la prima partita del 2021. L’Inter reduce da sette vittorie consecutive in Serie A cerca l’ottava sinfonia ed a San Siro – alle ore 12:30 – ospiterà il Crotone a caccia di punti fondamentali per la lotta salvezza.

Antonio Conte per il match si affida ai titolarissimi nonostante mercoledì ci sia un altro impegno sul campo della Sampdoria. Il tecnico nerazzurro ritroverà quindi Arturo Vidal al centro del campo insieme a Brozovic e Nicolò Barella. Il trio difensivo davanti il capitano Handanovic è ormai intoccabile.

INTER-CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Riviere, Messias. All. Stroppa

