Inter-Crotone: quattro i precedenti tra i due club. Cordaz l’ex

Domani alle 12:30 a San Siro ci sarà il primo incontro di questo 2021 per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri – reduci da sette vittorie consecutive in Serie A – ospiteranno il Crotone di Giovanni Stroppa per la 15^ giornata di campionato. Si riparte dal Milan capolista con un solo punto di vantaggio proprio sull’Inter.

Come riportato dal sito ufficiale del club sono quattro i precedenti tra Inter e Crotone, e dunque quello di domani sarà il quinto incontro. Due vittorie nerazzurre (3-0 nel novembre 2016 e 0-2 nel 2017), un pareggio ed una sconfitta. L’unico ex di giornata è il portiere Alex Cordaz, cresciuto nelle giovanili interiste con cui ha esordito nel 2004 in Coppa Italia contro la Juventus. Tra le file dell’Inter un solo diffidato: Marcelo Brozovic.

