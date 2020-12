Pogba in uscita dallo United, l’Inter ci pensa? Conte può essere decisivo

Paul Pogba si allontana sempre di più dal Manchester United. Il centrocampista francese non sta trovando quella continuità tanto sperata, non la migliore delle situazioni in vista dell’Europeo. Per mettere sempre più minuti nelle gambe, quindi, si profila una cessione.

Tra i tanti club interessanti, ci sarebbe anche l’Inter. Come riporta Four Four Two, Pogba potrebbe vedere di buon occhio un eventuale ritorno nel campionato che lo ha lanciato. Sulla sponda nerazzurro dei Navigli, poi, ci sono persone a lui care che potrebbero semplificare l’eventuale arrivo.

Le presenze di Arturo Vidal e – soprattutto – di Antonio Conte potrebbero essere le carte decisive al fine di un’operazione che sarebbe sicuramente affascinante. Come tutte le cose affascinanti, però, è di difficile realizzazione. Almeno per ora.

>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<