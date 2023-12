Come cambia il mercato dell’Inter con la proroga del Decreto Crescita

Il rinvio dell’abolizione del Decreto Crescita è una notizia molto importante per i club di Serie A, che potranno ancora sfruttare questo strumento nella sessione di mercato invernale. Una proroga che, pertanto, potrebbe cambiare anche le strategie di mercato dell’Inter.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, infatti, grazie agli sconti fiscali, le trattative attualmente in corso potrebbero subire un’accelerata importante. Come nel caso di Buchanan, ad esempio: il dialogo con il Bruges è nel vivo e il Decreto Crescita potrebbe garantire una sostanziosa agevolazione nella trattativa.

L’Inter, infatti, otterrebbe uno sconto del 50% sulle tasse riguardanti il contratto del canadese. Uno sgravo fiscale non di secondo piano, che favorirebbe non di poco i piani della dirigenza, pronta a blindare Buchanan con un quinquennale.

L’opinione di Passione Inter

L’apporto del Decreto Crescita nella trattative per Buchanan non è da sottovalurare, dal momento che l’Inter potrebbe garantire un ottimo vantaggio. Di certo, anche i rinnovi di contratto potranno giovare di questo strumento. Da capire, invece, se potrebbe essere utile anche per provare ad anticipare anche qualche altro innesto inizialmente previsto per giugno. Ad esempio, per Tiago Djaló, conteso con la Juventus.