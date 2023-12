Verso Genoa-Inter: Inzaghi perde un centrocampista?

L’Inter si prepara a chiudere il 2023, con l’ultimo impegno dell’anno, in trasferta contro il Genoa. I nerazzurri cercano una vittoria per mantenersi saldamente in testa alla Serie A e Inzaghi non vuole sottovalutare l’impegno di Marassi.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico potrebbe dover rinunciare a Davide Frattesi, assente nell’allenamento di ieri per un attacco influenzale. Da capire se riuscirà a recuperare per la sfida di domani sera.

Valutazioni in corso anche per Denzel Dumfries, ancora impegnato nel proprio lavoro personalizzato per recuperare dall’infortunio ai flessori della coscia sinistra. La seduta di oggi sarà decisiva per capire se sarà convocabile o meno per la sfida con il Genoa.

Seduta di allenamento ridotto per De Vrij, le cui condizioni però non preoccupano l’ambiente nerazzurro: nessun dubbio sulla sua presenza a Marassi.