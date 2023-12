Dumfries più vicino all’addio? Le due mosse dell’Inter per sostituirlo

L’Inter continua a lavorare con convinzione per portare Tajon Buchanan in nerazzurro. Il canadese dovrebbe arrivare per sostituire l’infortunato Cuadrado, ma il suo acquisto potrebbe lanciare anche qualche indizio sul futuro di Dumfries.

Lo riporta Tuttosport, che evidenzia come le strategie dell’Inter siano proiettate anche sul medio-lungo periodo. Per il quotidiano torinese, infatti, Buchanan sarebbe qualcosa in più della semplice riserva di Dumfries. Tanto che il suo arrivo potrebbe mettere in dubbio la permanenza dell’olandese, il cui rinnovo sembra essere più lontano.

L’Inter, allora, potrebe pensare di cedere l’olandese per fare cassa e di puntare sul canadese, da affiancare al possibile ritorno la prossima estate di Mattia Zanotti, il cui contratto è già stato rinnovato prima del prestito al San Gallo. Oltre all’esterno 2003, l’Inter potrebbe contare anche su Darmian, Pavard e Bisseck, che garantiscono una buona abbondanza in quella zona di campo, agevolando l’addio di Dumfries.

L’opinione di Passione Inter

Se Dumfries non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, l’addio potrebbe divenire l’unica soluzione praticabile. L’Inter, infatti, non vuole di certo incappare in un nuovo caso Skriniar e il sacrificio dell’olandese potrebbe comunque garantire un buon ritorno in termini economici, un fattore da non sottovalutare mai in casa nerazzurra.