Pronto il PIANO per Zielinski all’Inter: c’è l’OFFERTA per l’ingaggio

L’Inter è vicina al rinnovo di contratto di Mkhitaryan, ma ragiona anche sul futuro. La società nerazzurra, infatti, sembra decisa a voler puntare su Zielinski, proprio per avere un’alternativa di alto livello all’armeno, in modo da concedergli maggiore riposo.

Secondo Tuttosport, l’Inter avrebbe già fatto la sua mossa per il centrocampista del Napoli, con un’offerta da 4,5 milioni di euro all’anno per 4 anni. Il polacco è considerato l’opzione giusta per regalare un rinforzo importante a centrocampo a un costo molto contenuto, vista la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.

Da capire ora come evolverà la trattativa di Zielinski con il Napoli per il rinnovo: i partenopei potrebbe provare un rilancio e, sempre secondo il quotidiano torinese, non è da escludere che l’entourage voglia sfruttare l’interesse nerazzurro per ottenere una proposta migliore. L’Inter, in ogni caso, rimane vigile.

L’opinione di Passione Inter

Il rinnovo di Mkhitaryan è quasi obbligato viste le ottime prestazioni dell’armeno. Tuttavia, il dato anagrafico (35 anni a gennaio) non può essere ignorato ed è giusto che l’Inter ragioni su un profilo di alto livello come Zielinski da affiancare all’armeno