L’Inter NON MOLLA per Tiago Djaló, ma c’è un TIMORE

Con il mercato di gennaio focalizzato principalmente su Buchanan, l’Inter ragiona anche per l’estate, con la pista Tiago Djaló che rimane sempre calda per la dirigenza dell’Inter, fiduciosa di poter ingaggiare il difensore del Lille a parametro zero.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri contano molto sul fatto di aver da tempo manifestato interesse per il giocatore, tanto da avere un’intesa di massima con il suo entourage sulla quale fare leva.

A spaventare i nerazzurri, però, c’è l’interesse della Juventus, che potrebbe accelerare per il portoghese già a gennaio. A pesare, a quel punto, potrebe essere anche la volontà del Lille, di certo non felice di perdere il giocatore a zero in estate.

L’opinione di Passione Inter

L’interesse di Ausilio per Tiago Djaló è ormai noto, tanto che il profilo del portoghese è nel taccuino del direttore sportivo interista è seguito da oltre un anno. In passato, come nel caso di Thuram, questi lunghi corteggiamenti nerazzurri sono stati decisivi per superare la concorrenza e l’Inter spera di sfruttare ancora una volta questa strategia.