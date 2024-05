Quanto costa all’Inter il mancato riscatto di Correa

Dopo la netta sconfitta nella semifinale di ritorno contro l’Atalanta, il Marsiglia ha detto addio alla possibilità di conquistare l’Europa League. Così, dunque, la formazione francese ha salutato definitivamente le speranze di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, sfumata pure in campionato a causa dell’enorme distacco dal terzo posto.

Per questa ragione, dunque, il Marsiglia non riscatterà il Tucu Correa dopo l’anno in prestito dall’Inter. L’attaccante argentino non rientra nei piani del club che lo avrebbe tenuto solamente in caso di qualificazione Champions, come da accordi con i nerazzurri. Un riscatto obbligatorio da 10 milioni di euro che non verrà esercitato, per buona pace dei tifosi interisti.

Il ritorno di Correa ad Appiano Gentile, tra l’altro, avrà un costo salatissimo per l’Inter. Oltre ad aver ‘perso’ un bottino potenziale da 10 milioni di euro, il club dovrà riconoscere al ragazzo un ultimo anno di stipendio da 3,5 milioni netti (6,5 milioni lordi). Complessivamente, dunque, il ritorno del Tucu dal prestito rischia di pesare ben 16,5 milioni sulle casse del club, tra mancati introiti e spese previste.

Va ricordato che il valore netto di Joaquin Correa al 30 giugno 2024 sarà pari a poco meno di 8,5 milioni di euro, cifra minima da incassare per non generare una minusvalenza. Da escludere invece un nuovo prestito, a meno che il suo contratto non venga strategicamente esteso dall’Inter sino al giugno 2026.