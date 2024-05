Sky Sport: “Accordo Zhang-Pimco, ecco cifre e durata”

Steven Zhang è ormai a un passo dal formalizzare l’accordo per un nuovo finanziamento con il fondo Pimco. L’intesa servirà al presidente nerazzurro per estinguere il debito con Oaktree in scadenza il 20 maggio e pari a circa 380 milioni di euro, interessi compresi.

Sky Sport conferma la notizia lanciata in mattinata da Il Sole 24 Ore e Matteo Barzaghi, tramite un post sul suo profilo X, fornisce maggiori dettagli sulla firma in arrivo. “Ancora non è chiusa, ma da quel che filtra in settimana (il 15 o il 17) salvo sorprese dovrebbe esserci la definizione e la firma con fondo americano Pimco per 3 anni a 420/430 milioni. Il 20 maggio scade il prestito Oaktree”.

La notizia ufficiale è quindi attesa fra mercoledì e venerdì prossimo, si tratterà di una nuova operazione triennale come quella finalizzata con Oaktree nel 2021, ma stavolta dietro l’accordo potrebbe esserci l’ingresso di nuovi investitori sauditi.