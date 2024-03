Quinto attaccante, per Sanchez il nodo è l’ingaggio: c’è l’alternativa

Thuram e Lautaro Martinez sono i due pilastri dell’attacco dell’Inter e nella prossima stagione saranno affiancati anche da Taremi, in arrivo dal Porto, con Arnautovic a completare il reparto. Non sembrano esserci molti dubbi in questo senso in casa nerazzurra, se non per quanto riguarda l’eventuale quinto attaccante.

Difatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri potrebbero pensare di avere un reparto più folto, visto il gran numero di partite che li attende nelle prossima stagione, con l’aggiunta del nuovo Mondiale per Club. In questo senso, il nome designato sembra essere quello di Alexis Sanchez.

Il nodo per la permanenza del cileno, però, riguarda il contratto, in scadenza a fine stagione ed eventualmente da rinnovare. La questione principale è l’ingaggio da 2,8 milioni di euro, che andrebbe ad appesantire ulteriormente un monte ingaggi già destinato ad aumentare.

C’è però anche un’alternativa in casa Inter, valida sia in ottica risparmio che di prospettiva per il futuro: puntare sul gioiellino Valentin Carboni, di rientro dal prestito con il Monza.