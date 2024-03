Griezmann vuole l’Inter a tutti i costi: la decisione dell’Atletico

L’Atletico Madrid arriva alla sfida di ritorno con l’Inter in Champions League, dopo alcune prestazioni non proprio convincenti in Liga. Ultima la sconfitta di Cadice di pochi giorni fa. Tuttavia, al Wanda Metropolitano, la squadra di Simeone recupererà Antoine Griezmann.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante francese vuole esserci a tutti i costi conro l’Inter, in quella che per i Colchoneros è la partita più importante della stagione. Le Petit Diable è fermo dalla gara di andata per un problema alla caviglia e rientrerà tra i convocati per la prima volta solo domani.

Il dolore è migliorato e Griezmann sarà in campo, anche con un’infiltrazione se sarà necessario. Come scrive la Rosea, il francese era già arrivato spremuto fisicamente alla gara di andata e in queste settimane ha potuto godersi un po’ di riposo. Da capire quanto gli avrà fatto bene, vista anche la mancanza del ritmo partita.