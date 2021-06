Mercato – Ranocchia, agente in sede per il rinnovo: manca poco, tutti i dettagli

Il calciatore rinnova sino al 2022 con opzione per un altro anno

Il blitz è di questo pomeriggio, gli sviluppi di pochi minuti fa: il succo è che Andrea Ranocchia rimarrà (almeno) un altro anno all'Inter, per scrivere un'altra - l'ennesima - pagina della sua lunga militanza tra le fila del club nerazzurro. E' questo il punto d'intesa a cui sembrerebbero essere addivenuti i suoi agenti - Tullio Tinti insieme a Manuel Montipò - e la dirigenza nerazzurra al termine di un incontro andato in scena, appunto, in queste ore, in quel di viale della Liberazione.