Ritiro ma non solo, l’8 luglio nasce la nuova Inter targata Oaktree. CdA e statuto: ecco le novità

Per l'8 luglio è stata convocata l'assemblea dei soci che sancirà l'ingresso del fondo californiano nel mondo Inter

L'8 luglio si preannuncia una data chiave per il futuro dell'Inter. Non solo per l'inizio del raduno nerazzurro ad Appiano, ma anche per la convocazione dell'assemblea dei soci (in videochiamata) che sancirà l'ingresso di Oaktree Capital nel mondo Inter. Verranno apportate modifiche allo statuto del club e alla sua struttura, il fondo californiano avrà significativi poteri di controllo e di gestione, acquisendo il 31,05% delle quote societarie.