Nuove possibili sirene di mercato in casa Inter. Il Real Madrid, infatti, sarebbe interessato all’acquisto di Lautaro Martinez, ma prima vorrebbe parlare con il club nerazzurro per comprendere al meglio l’eventuale costo dell’operazione.

Lo riporta il sito spagnolo Sport, secondo il quale i Blancos sarebbero alla ricerca di un attaccante e avrebbero individuato il profilo giusto nell’attaccante argentino. Tuttavia, la trattativa appare abbastanza complicata, con l’Inter che difficilmente potrà aprire a una cessione per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro.

Il Real Madrid spera di poter incontrare i dirigenti nerazzurri già la prossima settimana, ma l’Inter è attualmente impegnata nella cessione di Brozovic e Onana, dalle quali dipenderà anche il futuro di Lukaku. Lautaro Martinez piacerebbe anche al Chelsea.

L’opinione di Passione Inter

Per quanto di primo acchito la notizia possa spaventare, la cessione di Lautaro Martinez appare oggi uno scenario abbastanza improbabile. Il Toro non è in alcun modo nella lista dei sacrificabili dell’Inter e, al contrario, è uno dei pilastri dai quali i nerazzurri vogliono ripartire per la prossima stagione. Probabilmente anche con la fascia da capitano al braccio.