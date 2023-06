Sono ore importanti per il futuro di André Onana, obiettivo del Manchester United. La cessione è un’ipotesi concreta se dovesse arrivare un’offerta congrua all’Inter. Uno scenario che non fa impazzire i tifosi, come dimostrato dalle reazioni a questo post della pagina ufficiale del club, pubblicato sia su Instagram che su Twitter, per celebrare il portiere camerunense.

https://twitter.com/Inter/status/1673981688840421377

I commenti sono tutt’altro che lusinghieri, con l’ira del popolo interista che si è subito scatenata: da chi se la prende con le scelte della società a chi chiede un ripensamento, perché un giocatore come Onana non andrebbe ceduto per nessun motivo. Qui di seguito alcuni esempi:

