Mercato – Prende piede l’idea Gnonto: serve l’addio di Correa

Non c’è futuro all’Inter per Joaquin Correa, destinato a lasciare i nerazzurri in questa sessione di mercato, dopo due anni con tante prestazioni deludenti e pochissimi guizzi. L’obiettivo ora è riuscire a trovargli una sistemazione.

Lo riporta il Corriere dello Sport odierno, che sottolinea poi come l’obiettivo sia sostituire il Tucu con un altro attaccante capace di creare superiorità numerica con il dribbling nell’uno contro uno. Per questo motivo, l’Inter starebbe pensando a Wilfried Gnonto, attualmente al Leeds United.

L’interesse nerazzurro per l’ex talento del vivaio è sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, secondo la quale Gnonto potrebbe diventare un obiettivo concreto più avanti, una volta risolte le questioni principali (Frattesi e Lukaku). La valutazione dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 20 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Il ritorno di Gnonto all’Inter sarebbe sicuramente interessante, dopo che il talento italiano aveva lasciato i nerazzurri per firmare il suo primo contratto professionistico con lo Zurigo. Oltre al valore del giocatore, ancora giovanissimo e già inserito nel calcio che conta, la sua presenza in rosa aiuterebbe anche nell’ottica delle liste UEFA, dal momento che è cresciuto proprio nel vivaio interista.