L’Inter è ancora alla ricerca di un nuovo main sponsor, dopo la brusca chiusura con Digitalbits, dovuta all’insolvenza economica di quest’ultimo. I nerazzurri non hanno ancora trovato l”accordo, ma l’esigenza è sempre più stringente.

Secondo Tuttosport, sarebbe sfumata la trattativa con Qatar Airways, ma i nerazzurri sarebbero ancora in trattativa con altre due aziende. In realtà, ci sarebbe anche una terza pista, ma con quest’ultima i dialoghi sarebbero a uno stato meno avanzato.

Nelle scorse settimane, sembrava essere in vantaggio proprio Qatar Airways, ma ora i contatti si sarebbero arenati per questioni di tempistiche. L’Inter, infatti, avrebbe fretta, dal momento che Nike ha bisogno di presentare ufficialmente la nuova maglia. L’appuntamento è fissato per luglio.

Confermata, invece, la collaborazione con Paramount, che dovrebbe traslocare sul retro della divisa, al posto dell’attuale Lenovo, il cui accordo scade il 30 giugno.