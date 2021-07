Record – Benfica fiducioso su Joao Mario, la svolta in questa settimana: le ultime

Il centrocampista portoghese lascerà l'Inter a titolo definitivo

C'è grande fiducia in casa Benfica in merito all'affare di mercato che riguarda Joao Mario. Una trattativa parecchio intricata a causa della battaglia che sta portando avanti lo Sporting CP pur di non far approdare il centrocampista portoghese ad una diretta concorrente. Secondo quanto riportato però dal quotidiano Record, il club sotto la presidenza di Rui Costa avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore sia con il calciatore che con l'Inter, prevedendo di poter finalmente chiudere l'operazione entro questa settimana.