D’Ambrosio: “Nuovo staff competente, sono sul pezzo. Questa maglia un orgoglio, vogliamo restare in alto”

Il difensore nerazzurro ha rinnovato il suo contratto per un'altra stagione

VACANZE - "Sono andate benissimo, a parte la presenza di Gagliardini (ride, ndr). E' stata un'estate lunga, dove ci siamo potuti riposare con la famiglia, ci siamo divertiti. E all'occorrenza ci siamo allenati con Roberto per arrivare pronti al ritiro. Arrivare riposati è fondamentale, nelle ultime due stagioni per ovvi motivi non ho fatto vacanze, quindi poter fare circa un mese di vacanze è stato fondamentale per corpo e mente. Ti aiuta a rilassarti e partire più carichi di prima".

GOLEADOR - "Do sempre il mio contributo, ma non bisogna mai guardare al passato che è soltanto un ricordo. Bisogna sempre far meglio e confermarsi sulle doti che uno ha sempre per meritarsi questa maglia. Obiettivi per la prossima stagione? Sicuramente far bene in campionato e rimanere in alto, lottare per passare i gironi di Champions League ed arrivare fino in fondo in Coppa Italia".