Mercato – Lautaro diviso tra rinnovo e addio: l’Inter dovrà fare la prima mossa

Il centravanti argentino ha trionfato in Copa America da grande protagonista

Come ripreso questa mattina da calciomercato.com, la vittoria della Copa America non farà altro che incrementare il valore del ragazzo sul mercato , dando allo stesso tempo al suo agente Alejandro Camaño i presupposti necessari per presentarsi dinnanzi alla dirigenza dell' Inter e pretendere un aumento di ingaggio. Dai 4,5 milioni di euro che il club nerazzurro era pronto ad offrire nel rinnovo che sembrava quasi fatto lo scorso gennaio, adesso la base del nuovo accordo parte da 5,5 milioni.

Tutto dipenderà in ogni caso dalla volontà dell'Inter, che ha nelle proprie mani il futuro dell'attaccante argentino. Qualora il suo agente dovesse spingere per l'addio, con ogni probabilità il club nerazzurro farebbe leva sulla clausola da 111 milioni di euro che lo rende oggi quasi inavvicinabile a molti club. Nonostante la corte degli ultimi mesi da parte di Real Madrid e Atletico, l'impressione è che solo un club come il Manchester City si possa quantomeno avvicinare ad una valutazione del genere. Ma l'Inter, per togliere qualsiasi dubbio, vorrebbe blindare il ragazzo con un nuovo contratto il prima possibile.