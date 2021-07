Accadde Oggi – 12 Luglio 1998: Youri Djorkaeff è campione del Mondo

Spinti dal pubblico casalingo i Galletti vincono la loro prima Coppa del Mondo FIFA

Pasquale Formisano

Il protagonista della puntata odierna della Rubrica Accadde Oggi è il trequartista transalpino Youri Djorkaeff, in forze all'Inter per tre stagioni consecutive sul finire degli anni novanta, prima di essere poi accantonato agli albori della nuova era targata Marcello Lippi, col quale aveva avuto dei diverbi relativi alle celebri diatribe tra Inter e Juventus.

Il giorno più bello della carriera di Djorkaeff è il 12 Luglio 1998: il calciatore francese ha già esultato in patria alzando al cielo, con la maglia nerazzurra, la terza Coppa Uefa della storia dell'Inter, battendo al Parco dei Principi di Parigi la Lazio; ma il 12 Luglio, allo stadio Saint Denis, la posta in palio è addirittura più alta, perché i galletti si giocano tra le mura amiche la possibilità di laurearsi per la prima volta Campioni del Mondo.

Con un netto 3-0 la Francia di Djorkaeff, trascinata da Zinedine , riesce a battere il Brasile dell'altro interista Ronaldo, forzatamente in campo, evanescente, con la testa altrove, per motivi fisici che verranno alla luce soltanto qualche giorno dopo la finale persa e di cui, ancora oggi, si parla con i toni dei romanzi gialli. Una storia triste a tinte carioca e, in parte, anche nerazzurre, che fa da contrasto all'immensa felicità francese.