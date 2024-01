La REGOLA in Portogallo che può favorire l’arrivo di Taremi all’Inter

Mehdi Taremi è il grande obiettivo dell’Inter per rafforzare l’attacco, con il club nerazzurro intenzionato ad andare fino in fondo per il suo ingaggio a parametro zero in estate. Un’operazione che potrebbe essere favorita anche dalle regole portoghesi.

A luglio, infatti, come riportato da Tuttosport, Taremi avrà giocato per 5 anni nel campionato locale e questo, secondo il regolamento del Portogallo, gli permetterà di diventare un calciatore comunitario. Tra l’altro è proprio il suo essere attualmente extracomunitario a impedire il suo approdo già a gennaio: l’Inter, infatti, ha i 2 slot disponibili impegnati dagli acquisti di Sanchez e Buchanan.