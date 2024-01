TUTTI le idee per l’attacco dell’Inter nel mercato di gennaio

1 di 6

I NOMI PER L’ATTACCO DELL’INTER

Il mercato di gennaio dell’Inter è partito forte con l’arrivo di Buchanan dopo pochi giorni, ma i movimenti in entrata potrebbero non essere finiti. Infatti, con lo sflotimento della rosa dato dalla cessione di Agoumé e da quella proabile di Sensi, i nerazzurri potrebbero anche concedersi un altro colpo in entrata.

Il reparto che più di tutti sembra averne bisogno è l’attacco, con Sanchez e Arnautovic non in grado di reggere il livello dei titolari. Pertanto, la dirigenza interista starebbe valutando diverse soluzioni da qui alla fine del mese. Vediamo le più interessanti.

SCORRI SCHEDE>>>