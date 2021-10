CdS – Rinnovi Inter, sì da Barella: ora è il turno di Dimarco e Brozovic

L'Inter blinda i suoi gioielli

Alessio Murgida

É tempo di valorizzare e accarezzare i propri tesori. Come confermato da Beppe Marotta in un'intervista al Corriere della Sera, l'accordo per i rinnovi di Lautaro Martinez e di Nicolò Barella (entrambi fino al 2026) è praticamente arrivato: è arrivato anche il tweet di Fabrizio Romano a sigillare il tutto. Ora si guarda altrove in casa Inter.

A partire da Marcelo Brozovic (scadenza giugno 2022): la prossima settimana, dopo la trasferta di Empoli, ci sarà il primo incontro con il padre Ivan e un'avvocatessa di sua fiducia.

Sempre l'ad nerazzurro Marotta ha sottolineato come ci sia ottimismo per il prolungamento di contratto del croato. Anche se, l'Inter non è intenzionata a partecipare a un'asta di mercato: la proposta dei nerazzurri è di 5 milioni di euro (più uno di bonus), e non si spingerà oltre.

Messo in mostra da Inzaghi in questo inizio di stagione, dolce sorpresa nerazzurra: Dimarco ha la totale volontà di restare a Milano, dove è cresciuto. Non è da escludere, come riporta il Corriere dello Sport, che il prossimo "rinnovato" possa essere proprio lui. Con un contratto in scadenza nel 2023 - e un ingaggio da 600mila euro - il prolungamento potrebbe essere prossimo, con tanto di aumento di stipendio.