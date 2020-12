Mercato – Inter, quasi fatta per il rinnovo di de Vrij. Accordo fino al 2025, manca solo l’ufficialità

Sin dal suo arrivo nell’estate del 2018, dopo essersi liberato sul mercato a costo zero dalla Lazio, Stefan de Vrij è diventato immediatamente un calciatore indispensabile per la difesa dell’Inter. Il centrale olandese, il cui attuale contratto è in scadenza nel 2023, è già pronto al nuovo rinnovo per legarsi al club nerazzurro fino al 2025. Quasi un patto di sangue, insomma, per un calciatore che a Milano ha trovato un perfetto equilibrio affermandosi nella passata stagione come il miglior difensore della Serie A.

Come aveva già preannunciato Mino Raiola poche settimane fa, l’accordo per il rinnovo con l’Inter è totale. Oltre alla durata, che verrà estesa dunque di ben due anni rispetto all’attuale scadenza, de Vrij guadagnerà 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Come scritto questa mattina da tuttomercatoweb.com, l’intesa tra le parti è già arrivata: a questo punto manca solamente l’ufficialità che presto verrà comunicata dal club nerazzurro.

