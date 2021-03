Inter, i dettagli del rinnovo di Lautaro: dall’aumento d’ingaggio alla clausola anti-Juve

Il nome di Lautaro Martinez rimarrà legato ancora per diverse stagioni a quello dell’Inter. Il centravanti argentino coi suoi agenti nelle scorse settimane ha raggiunto un principio d’accordo coi dirigenti nerazzurri per rinnovare il proprio contratto con il club. Si tratta di una splendida notizia per la famiglia interista, che blinda a Milano uno dei migliori talenti che si ritrova all’interno della propria rosa per evitare possibili assalti sul mercato nei prossimi mesi, specialmente dall’estero.

Per quanto riguarda i dettagli dell’intesa raggiunta, andiamo a vedere alcuni particolari rivelati questa mattina da calciomercato.com che riguardano la bozza del nuovo contratto. L’ingaggio, come già anticipato in altre occasioni, verrà aumentato sui 4,5 milioni, mentre la scadenza verrà prolungata al giugno 2024. Capitolo a parte merita la clausola rescissoria da 111 milioni, che l’Inter vorrebbe eliminare o al massimo mantenere valida solo per l’estero così da evitare inaspettate sorprese future dalla Juventus.

L’INTERVISTA DI MILAN SKRINIAR >>>