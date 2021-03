Una delle frasi più inflazionate di Antonio Conte, in conferenza stampa, è questa: “sotto tutti i punti di vista”. Lo ripete come un mantra, non importa quale sia l’argomento: è un intercalare, è una locuzione ricorrente, ma – come spiega oggi La Gazzetta dello Sport – rappresenta anche latitudini e longitudini della giurisdizione dei suoi comandamenti, trasmessi alla squadra per curare ogni dettaglio da qui allo sperato traguardo dello Scudetto. Vediamoli subito.

PRIMA REGOLA: NIENTE PROCLAMI >>>