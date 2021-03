Torino-Inter, designato l’arbitro Valeri: tutti i precedenti con le due squadre

Dopo il successo di lunedì sera per 1-0 contro l’Atalanta, il prossimo turno vedrà l’Inter affrontare il Torino in trasferta. Il match si giocherà domenica alle 15.00 e per i nerazzurri si tratta come ogni settimana di una delle 12 finali che separano la squadra di Antonio Conte dal sogno scudetto. Proprio il tecnico leccese, però, non sarà presente allo stadio Olimpico Grande Torino per via della squalifica scattata nell’ultimo turno per il giallo rimediato. A proposito di arbitri, andiamo a vedere la designazione appena emanata dall’AIA per la 27esima giornata dei nerazzurri.

A dirigere la gara sarà Paolo Valeri, assistito da Ranghetti e Lo Cicero. Quarto uomo Di Martino, mentre al Var vi saranno Fabbri e Mondin. Il fischietto romano ha arbitrato in campionato 30 incontri in totale dei nerazzurri, di cui 14 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. Quasi da incubo invece il bilancio dei granata che con Valeri in campo hanno ottenuto solamente una vittoria in 13 occasioni, 10 pareggi e 2 sconfitte. Piccola curiosità: l’arbitro 42enne non ha mai diretto una sfida tra Inter e Torino.

