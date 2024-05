Ritorno di fiamma per Brozovic: può lasciare l’Arabia Saudita

Tra gli ex interisti che sicuramente avrebbero meritato di partecipare alla festa nerazzurra del ventesimo Scudetto, rientra a pieno titolo anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato il faro della rinascita dell’Inter degli ultimi anni, sacrificato la scorsa estate solamente per ragioni di bilancio.

Volato in Arabia Saudita dopo un lungo tira e molla con l’Al-Nassr, l’ex nerazzurro ha vissuto una stagione buona ma non esaltante. Sul suo futuro, si rincorrono da mesi voci su un possibile ritorno in Europa. Difficilmente all’Inter, che in quella posizione è ampiamente coperta con l’inamovibile Calhanoglu e il giovane Asllani alle sue spalle.

Chi potrebbe concretamente riaccendere il proprio interesse per Brozovic è invece il Barcellona. Il club blaugrana sta ricercando nuovi registi per il prossimo anno, dopo la bocciatura netta nei confronti di Oriol Romeu. Il primo nome sulla lista sembra comunque essere quello di Marco Verratti, altro grande centrocampista ‘costretto’ a lasciare il Psg per trasferirsi in Qatar.

Secondo quanto riportato da TMW, nell’elenco dei candidati resiste il profilo dell’ex Inter. Brozovic verrà valutato dal ds Deco insieme ad altri nomi di livello indiscusso come Kimmich, Zubimendi e Douglas Luiz.