Calciatore del Brentford in giro con la maglia dell’Inter: la reazione del club

E’ proprio vero che di questi tempi l’Inter va di moda e non solo in Italia. Il Brentford, a tal proposito, ha ripostato lo speciale look di Mathias Jattah-Njie Jørgensen, meglio noto come Zanka.

Il centrale danese si è infatti presentato in allenamento indossando una splendida maglia dell’Inter del passato, risalente alla stagione 2004/05. Stile completato da un cappellino degli Yankees per il difensore del Brentford che ha immediatamente attirato centinaia e centinaia di commenti di apprezzamento da parte di tifosi interisti.

Il club inglese, che ha subito ricondiviso l’immagine su Twitter scrivendo “Il calciatore più cool, ancora una volta“, dall’emoji non ha forse gradito del tutto la scelta del calciatore.