5 Gennaio 2026

Romano: “Offerta ufficiale del Barcellona per Cancelo”

Gli spagnoli si fanno avanti

Svolta improvvisa sul fronte Joao Cancelo che potrebbe decidere una volta per tutte la corsa al terzino destro. Come annunciato da Fabrizio Romano, infatti, il Barcellona ha dato ufficialmente il via all’operazione con l’Al-Hilal. Se le parti dovessero trovare un’intesa, il portoghese darebbe priorità agli spagnoli rispetto all’Inter che a sua volta ha già un accordo con il club saudita.

Queste le ultime notizie riportate da Fabrizio Romano: “Il Barcellona ha inviato una prima offerta ufficiale all’Al-Hilal per Joao Cancelo. Proposta di prestito con una piccola parte di ingaggio coperta, trattativa in corso. L’Inter ha già raggiunto l’accordo verbale con l’Al-Hilal per Cancelo dalla scorsa settimana, ma il calciatore attende il Barça”.

Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.