5 Gennaio 2026
Romano: “Offerta ufficiale del Barcellona per Cancelo”
Gli spagnoli si fanno avanti
Svolta improvvisa sul fronte Joao Cancelo che potrebbe decidere una volta per tutte la corsa al terzino destro. Come annunciato da Fabrizio Romano, infatti, il Barcellona ha dato ufficialmente il via all’operazione con l’Al-Hilal. Se le parti dovessero trovare un’intesa, il portoghese darebbe priorità agli spagnoli rispetto all’Inter che a sua volta ha già un accordo con il club saudita.
Queste le ultime notizie riportate da Fabrizio Romano: “Il Barcellona ha inviato una prima offerta ufficiale all’Al-Hilal per Joao Cancelo. Proposta di prestito con una piccola parte di ingaggio coperta, trattativa in corso. L’Inter ha già raggiunto l’accordo verbale con l’Al-Hilal per Cancelo dalla scorsa settimana, ma il calciatore attende il Barça”.