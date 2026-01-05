Accordo TOTALE tra Inter e Al-Hilal per Cancelo

Giorni decisivi per il futuro di Joao Cancelo, finito ormai da diversi giorni nel mirino dell’Inter come possibile rinforzo sulla corsia di destra. I nerazzurri cercano un’alternativa di peso per sopperire all’assenza di Denzel Dumfries, il cui rientro non è previsto prima di marzo dopo l’intervento alla caviglia delle scorse settimane.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è stato raggiunto un accordo verbale tra il club meneghino e l’Al Hilal, che avrebbe ormai deciso di separarsi dal laterale portoghese. Ora la palla passa al giocatore, che dovrà dare una risposta definitiva entro uno o due giorni.

La trattativa però non è priva di ostacoli. Sullo sfondo resta infatti il Barcellona, meta che il terzino continua a preferire. L’Inter attende quindi la decisione finale di Cancelo, con l’obiettivo di consegnare a Cristian Chivu un elemento di esperienza e qualità per la fascia.

La situazione si sbloccherà a breve, con i nerazzurri pronti a chiudere l’operazione qualora arrivasse il via libera dal calciatore. Una risposta è attesa in ogni caso entro pochi giorni.