Accordo TOTALE tra Inter e Al-Hilal per Cancelo
Decisione attesa entro pochi giorni
Giorni decisivi per il futuro di Joao Cancelo, finito ormai da diversi giorni nel mirino dell’Inter come possibile rinforzo sulla corsia di destra. I nerazzurri cercano un’alternativa di peso per sopperire all’assenza di Denzel Dumfries, il cui rientro non è previsto prima di marzo dopo l’intervento alla caviglia delle scorse settimane.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è stato raggiunto un accordo verbale tra il club meneghino e l’Al Hilal, che avrebbe ormai deciso di separarsi dal laterale portoghese. Ora la palla passa al giocatore, che dovrà dare una risposta definitiva entro uno o due giorni.
La trattativa però non è priva di ostacoli. Sullo sfondo resta infatti il Barcellona, meta che il terzino continua a preferire. L’Inter attende quindi la decisione finale di Cancelo, con l’obiettivo di consegnare a Cristian Chivu un elemento di esperienza e qualità per la fascia.
La situazione si sbloccherà a breve, con i nerazzurri pronti a chiudere l’operazione qualora arrivasse il via libera dal calciatore. Una risposta è attesa in ogni caso entro pochi giorni.