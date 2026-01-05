Distorsione alla caviglia: titolare a rischio per Inter-Napoli

Il Napoli è costretto a fare i conti con l’infortunio improvviso di uno dei calciatori più in forma del suo organico, uscito dal campo al sessantanovesimo minuto della partita vinta contro la Lazio. Stiamo parlando di David Neres, reduce da una brutta distorsione alla caviglia che lo terrà sicuramente fuori da giochi per il prossimo match della squadra di Conte.

Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. “David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, recita il comunicato ufficiale del club.

Conte aveva già rassicurato alla fine della gara, spiegando che poteva non trattarsi di nulla di grave dal momento che non si trattava di un infortunio muscolare. La distorsione richiede solitamente una decina di giorni di stop, quindi andranno monitorate le condizioni dell’esterno offensivo in vista dei prossimi appuntamenti. Il calendario è fitto: il 7 gennaio c’è la trasferta contro il Verona, seguita dall’11 gennaio dal big match della domenica sera contro l’Inter.