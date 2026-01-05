Svelata la scelta di Cancelo: QUESTA la mossa dell’Inter

Il futuro di Joao Cancelo si deciderà nei prossimi giorni. Come ribadito da Marca nell’analisi di Matteo Moretto, il terzino portoghese attualmente in forza all’Al Hilal ha due possibili destinazioni sul tavolo.

L’Inter ha già manifestato il proprio interesse tramite Jorge Mendes, agente del giocatore. I nerazzurri sarebbero disposti a proporre al club saudita una formula che potrebbe prevedere l’inserimento di Acerbi o de Vrij nella trattativa, visto che Simone Inzaghi è alla ricerca di un difensore centrale.

Dall’altra parte c’è il Barcellona. Il calciatore si è proposto ai blaugrana, complice l’infortunio di Andreas Christensen e la possibilità per i catalani di tesserare nuovi giocatori senza i vincoli del Fair Play. Il rapporto tra Mendes e Joan Laporta è ottimo da tempo, con l’agente portoghese che rappresenta diversi elementi della rosa catalana come Lamine Yamal, Casadó, Ansu Fati e Balde.

Il Barcellona, però, mantiene un atteggiamento prudente. Il club valuta diverse opzioni e non è ancora chiaro se deciderà di affondare il colpo per il prestito del portoghese. Cancelo rimane in una situazione di stallo: ha dato priorità ai blaugrana e ha fatto sapere a Mendes che non darà il via libera all’operazione con l’Inter finché il Barcellona non si tirerà fuori.

I nerazzurri hanno chiesto una risposta in tempi brevi, ma sono consapevoli di poter chiudere l’operazione anche oltre il 14 gennaio, termine ultimo entro cui il Barcellona deve decidere sulla presentazione del referto medico di Christensen.